La Juventus sta per chiudere un’operazione di calciomercato in uscita. Domani Marko Pjaca dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Torino.

I tifosi bianconeri attendono di conoscere quali saranno i prossimi innesti in arrivo dal calciomercato. Intanto la Juventus, però, lavora anche ai colpi in uscita. Necessari sia per sfoltire la rosa che per diminuire la pressione dell’elevato monte ingaggi sul bilancio societario. Tra i calciatori che i dirigenti vorrebbero assolutamente cedere nel corso dell’estate c’è sicuramente Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese guadagna 7,5 milioni netti a stagione. Troppi per un giocatore che non rientra più nei piani tattici, anche a causa dei frequenti infortuni a cui va spesso incontro. In attesa della pista giusta che possa condurre alla vendita del trentenne bianconero, la ‘Vecchia Signora’ sta per concludere un affare con il Torino. Il 26enne Marko Pjaca starebbe per approdare al club ‘Granata’.

Pjaca si vestirà di ‘Granata’ | Domani le visite col Torino

L’esterno croato è da tempo un obiettivo dei cugini e rivali del Toro e, proprio in queste ore, starebbe per approdare alla corte di Ivan Juric. Già nella giornata di domani dovrebbe effettuare le visite mediche per poi firmare il nuovo contratto.

L’accordo tra la Juventus e il Torino prevede il prestito del calciatore ai Granata, che poi potranno esercitare il diritto di riscatto per il suo cartellino.