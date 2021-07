La Juventus vede piano piano svanire il sogno del ritorno di Paul Pogba: il francese ha preso una decisione tra addio e permanenza

La Juventus continua a cercare rinforzi in questa sessione di calciomercato che inizia a farsi infuocata. Dopo l’infortunio di Arthur uno dei principali obiettivi dei bianconeri è quello di rinforzare il centrocampo e da tempo ci sarebbe il desiderio del ritorno di Paul Pogba. Il francese a lasciato Torino nel 2016 per trasferirsi al Manchester United, ma col contratto in scadenza nel 2022 i tifosi juventini hanno iniziato a sperare in un suo ritorno in bianconero.

Certamente l’operazione non è così facile, visto il valore del centrocampista e la sua importanza nella rosa di Solkjaer. Nella scorsa stagione infatti ha collezionato 46 presenze, mettendo a segno ben 6 gol e 10 assist, oltre a rendersi protagonista dell’Europeo della Francia. Dall’Inghilterra però arriva l’indiscrezione secondo cui Paul Pogba avrebbe preso una decisione per il suo futuro. A convincerlo sarebbero stati due giocatori.

Calciomercato Juventus, Pogba verso la permanenza al Manchester United

Iniziano ad infrangersi i sogni della Juventus di riportare Paul Pogba a Torino in questa sessione estiva di calciomercato. Ma attenzione, non tutti i mali vengono per nuocere. Infatti per i bianconeri potrebbe aprirsi un’occasione importante. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, il francese avrebbe deciso di rimanere al Manchester United anche per la prossima stagione.

A convincere il centrocampista sarebbero stati gli acquisti di Jadon Sancho e Raphael Varane, quest’ultimo suo connazionale. Infatti i due arrivi avrebbero convinto il francese delle potenzialità dei ‘Red Devils’ e avrebbe deciso di rimanere a Old Trafford fino alla prossima estate. Proprio in quel periodo però il contratto di Pogba con il Manchester United scadrà, e in caso di mancato rinnovo si svincolerebbe a parametro zero. Dunque la Juventus potrebbe solamente dover pazientare per tentare il clamoroso ritorno.