Calciomercato, Kimpembe scontento | La Juventus sullo sfondo

Il futuro di Bonucci potrebbe essere lontano dalla Juventus, che resta sullo sfondo per Kimpembe chiuso da Sergio Ramos

Il Paris Saint-Germain ha rinforzato il reparto difensivo con l’ingaggio di Sergio Ramos a parametro zero, che si aggiungerà a una gran coppia già formata come Marquinhos e Kimpembe. Quest’ultimo, però, potrebbe perdere il posto da titolare. Difficilmente il PSG farà sedere in panchina l’ex capitano del Real Madrid, e il difensore centrale brasiliano è ormai una colonna portante della squadra, soprattutto da quando è andato via Thiago Silva. Dunque, per Kimpembe potrebbe farsi sotto la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Kroos | Contatti!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via Bernardeschi | Scambio alla pari in Serie A!

Juventus alla finestra per Kimpembe

Kimpembe teme di non giocare i big match con la presenza dei top nello stesso ruolo, venendo relegato solo a partite di campionato o comunque per fare turnover. La Juventus osserva attentamente la situazione, soprattutto se dovesse andar via Leonardo Bonucci. Allegri ha messo le cose in chiaro, dicendo che il vicecapitano sarà Dybala. Tra i due non scorre buon sangue e potrebbero farsi sotto le sirene dalla Premier League. Ma non solo. Anche il Real Madrid starebbe pensando a Bonucci, soprattutto se non dovesse arrivare a prendere Koulibaly dal Napoli.