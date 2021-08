Calciomercato, svolta per Messi | Pronto il nuovo contratto: il punto

Lionel Messi è simbolo del calcio a livello mondiale. Il futuro dell’argentino appare sempre più chiaro, dopo settimane di grande incertezza: di seguito le ultime novità

Se si pensa a Lionel Messi, a un oggetto sferico e a una lunga distesa verde, il primo termine che viene in mente è ‘magia’. Sublime, storico, unico, il più forte di sempre: poi usate aggettivi tutti al superlativo e nessuno vi contraddirà. Perché Messi è semplicemente se stesso, l’icona e il simbolo di un calcio ancora troppo legato al concetto di stupore per svanire. E forse non dipende neanche dall’epoca, va oltre e si estranea, per poi unire i popoli. In quella magia, appunto.

Eppure, da ben due estati, non si fa altro che parlare di biechi affari. Pare quasi blasfemo, soprattutto in quel di Barcellona. L’orgoglio del ‘Mas que un club’ che non garantisce l’immunità dai problemi di conti e dirigenze. Eppure c’è chi ci ha sperato in una separazione crudele e inspiegabile: chiedete a Guardiola o al solito PSG per avere lumi e non resterete delusi. Ma anche in questo caso, come un anno fa, e Laporta dubbi ne aveva pochi, a vincere dovrebbe essere e sarà l’amore. Per il calcio e per un popolo, per i colori e per la maglia. Che tanto non c’è bisogno d’altro, non per Messi.

Calciomercato, Messi rinnova con il Barcellona: le ultime dalla Spagna

Era nell’aria da alcune settimane, ma la decisione ora sembra imminente, la trattativa sulla via della conclusione. Secondo quanto riporta ‘Sport’, infatti, Messi firmerà il rinnovo fino al 2026. Un quinquennale che porrebbe fine ai rumors sulla permanenza della Pulce, ma non senza sacrificio, come tutti gli amori, per l’argentino. L’attaccante dimostra l’attaccamento alla maglia e la comprensione della situazione economica del club: si ridurrà lo stipendio del 50%. Un matrimonio che comunque s’ha da fare: con buona pace dei tentatori e dei problemi di conti, il destino di Messi indica solo la via del popolo blaugrana.