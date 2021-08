Calciomercato, Milenkovic non rinnova e la Juve prova il colpo

Il calciomercato sta entrando nella fase più viva e il mancato rinnovo di contratto di un calciatore può diventare un’occasione per le big italiane ed europee.

In un calciomercato come quello di questa estate, caratterizzato più da affari conclusi in maniera ingegnosa che grazie a grandi esborsi economici, i giocatori che andranno in scadenza nel 2022 fanno gola un pò a tutti. Le società che detengono il loro cartellino provano a chiudere per un rinnovo, evitando così di essere la parte debole in un’eventuale trattativa, ma spesso l’accordo con il calciatore non si trova. Sembrerebbe il caso di Nikola Milenkovic e della Fiorentina. Il 23enne serbo ha dato segnali chiari: non vuole rimanere alla ‘Viola’. La società vorrebbe quindi cederlo in questa sessione di calciomercato, per scongiurare un epilogo amaro in cui lo perderebbe a zero il prossimo giugno. Per il difensore è forte l’interesse della Juventus.

Calciomercato, la Juventus vuole Milenkovic | Soltanto a cifre ragionevoli

I bianconeri vogliono cogliere l’occasione di mettere sotto contratto il calciatore della Fiorentina, ma non vorrebbero arrivare a spendere cifre troppo elevate. La richiesta della società toscana è considerata troppo alta: 15 milioni di euro per un giocatore a un anno dalla scadenza. Anche il Tottenham, qualora non riuscisse a chiudere la trattativa con l’Atalanta per Romero sarebbe interessato a Milenkovic.

Anche i londinesi, però, non arriverebbero ad accontentare le richieste della Fiorentina. Per la Viola si prospetterebbero quindi due strade: cedere un pò sul prezzo del cartellino oppure rischiare di perdere a zero il calciatore. Per la Juventus l’affare si potrebbe chiudere quest’anno soltanto a cifre ritenute ragionevoli dai bianconeri. Altrimenti si proverebbe a convincere il calciatore e a portarlo a Torino la prossima estate, gratis.