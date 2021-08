L’Inter lavora per il futuro e studia un nuovo colpo per rimpiazzare Lautaro Martinez in caso di addio: Juventus ko

È un momento importante per l’Inter, che sta lavorando per provare a rinforzarsi dopo l’addio di Hakimi ma potrebbe presto fare a meno di un altro calciatore importante. Il Real Madrid infatti potrebbe preparare un nuovo assalto a Lautaro Martinez, che ha un contratto in scadenza nel 2023 e vorrebbe provare a blindarlo in anticipo.

Qualora non si dovesse trovare un accordo, non è da escludere l’addio per non rischiare di perderlo a una cifra inferiore nella prossima annata, quando mancherà un anno alla fine del contratto. Per questo motivo la società sta già valutando le alternative e oltre a Correa potrebbe esserci Gabriel Jesus.

Calciomercato Inter, idea Gabriel Jesus se va via Lautaro: Juventus ko

A Simone Inzaghi piace Correa che è stato già allenato da lui alla Lazio ma chiaramente con i soldi in arrivo eventualmente da Lautaro Martinez si potrebbe puntare anche a qualcosa in più. Gabriel Jesus potrebbe non restare al Manchester City e la Serie A può essere sicuramente una destinazione gradita. Il brasiliano piace anche alla Juventus, ma attualmente i bianconeri sono concentrati su Kaio Jorge che andrà a inserire un tassello in più nel reparto avanzato.

Possibile dunque che i nerazzurri abbiano la meglio sui bianconeri per Gabriel Jesus visti i possibili soldi in arrivo e la concentrazione della Juventu su altri elementi.