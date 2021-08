Rottura totale tra Kane e il Tottenham, c’è il Manchester City: 180 milioni per Fabio Paratici, pronti quattro colpi in Serie A

Harry Kane è assoluto protagonista di questa sessione estiva di calciomercato. Il bomber inglese, dopo la delusione contro l’Italia in finale a Euro 2020, si sta concentrando appieno sul proprio futuro. Un futuro che si sta delineando sempre di più giorno dopo giorno. L’ex Leicester City non ha preso bene la mancata qualificazione degli ‘Spurs’ in Champions League e, dopo diverse annata in quel di Londra da protagonista assoluto, sta prendendo seriamente in considerazione l’idea di allontanarsi e intraprendere una nuova avventura. Il centravanti è stato accostato anche alla Juventus, ma l’operazione sarebbe fin troppo onerosa per i bianconeri, soprattutto considerando la sempre più probabile permanenza di Cristiano Ronaldo e la concorrenza spaventosa. Sulla punta, infatti, c’è forte da tempo il Manchester City.

I ‘Citizens’ vogliono regalare a Guardiola il colpo del mercato e sarebbero pronti a mettere sul piatto la cifra monstre di 180 milioni di euro. L’affare, però, fatica a decollare e lo stesso Kane pare abbia voluto una scossa. Stando a quanto riferisce ‘Sky Sports’, il calciatore avrebbe mancato il rientro questa mattina e non si è presentato all’allenamento come da programma. Una vera e propria presa di posizione, che non lascia dubbi. Il nuovo direttore generale del Tottenham Fabio Paratici, dal canto suo, ha già cominciato a progettare i prossimi investimenti.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, addio Lautaro | C’è il sostituto: battuta la Juventus

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, retroscena Mbappe | “Che aspettiamo a prenderlo!”

Calciomercato Tottenham, Kane spinge per l’addio | Quattro colpi ‘italiani’ per Paratici

Il Tottenham perde Kane, ma guadagna 180 milioni. Una cifra che farebbe sbizzarrire Fabio Paratici, il quale avrebbe già in mente i prossimi movimenti. L’ex bianconero continua a tenere sotto osservazione la nostra Serie A e, una volta incassata la somma sopra citata, potrebbe mettere a segno quattro colpi ‘italiani’. Come noto, gli inglesi hanno già avviato una trattativa con l’Atalanta per Christian Romero, ma l’argentino non è l’unico nome che potrebbe lasciare il nostro campionato per partire in direzione Londra. Staremo a vedere.