Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano a tenere d’occhio una giovane stella per il centrocampo: no ai bianconeri, decisione presa

Chiara la priorità della Juventus. I bianconeri vogliono rinforzare il centrocampo, considerato il reparto più debole della squadra. Il primo nome nella testa di Massimiliano Allegri è Manuel Locatelli. Come confermato anche da Pavel Nedved prima del match contro il Monza, la trattativa con il Sassuolo avanza in sede di calciomercato. Va ancora l’intesa sulla formula e sulle cifre, ma c’è fiducia di concludere positivamente l’affare. Questo considerando la forte volontà del giocatore di trasferirsi a Torino.

Non è l’unico nome, però, che la ‘Vecchia Signora’ tiene nel mirino per la mediana. È sempre da tenere in considerazione il possibile ritorno di Pjanic dal Barcellona, anche se ci sarà bisogno prima di un’uscita in quella zona di campo. Tra le varie opzioni, seppur più defilato al momento, continua a piacere molto Eduardo Camavinga. La stellina in forza al Rennes è in scadenza di contratto giugno 2022 e su di lui ci sono diversi top club. Arriva un’importante novità a proposito del futuro del gioiello.

Calciomercato Juventus, rifiuto Camavinga: futuro deciso

Camavinga dice no all’ipotesi Juventus. Stando a quanto riferisce ‘FootMercato’, infatti, il talento francese avrebbe dato priorità al PSG e starebbe aspettando l’affondo di Leonardo per approdare nella capitale. Su di lui c’è anche il Real Madrid, ma il suo entourage starebbe spingendo per un trasferimento in Premier League. Il classe 2002, però, ha le idee chiare per il futuro, che sicuramente non sarà a Torino.