L’Inter si muove sul mercato, ma deve fare attenzione alle sireni inglesi per un suo top player: triplo assalto dalla Premier League, servono 150 milioni

L’Inter si muove con parsimonia sul mercato, tra le difficoltà economiche e la necessità di rinforzare la rosa per le nuove esigenze tattiche di Simone Inzaghi. La dirigenza ha portato a casa il colpo Hakan Calhanoglu a parametro zero, ma per finanziare nuove operazioni ha dovuto rinunciare ad Hakimi, ceduto al PSG. La società spera che il marocchino possa essere l’unico ‘big’ sacrificato, ma intanto deve guardarsi da un possibile assalto dalla Premier League per un altro campione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, campione d’Europa rifiutato | Cinque no!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lautaro | Erede in Serie A: le cifre

Il riferimento è a Romelu Lukaku, trascinatore dell’Inter per la conquista dell’ultimo scudetto. Il bomber – autore di un discreto Europeo con la maglia del Belgio – ha chiuso la stagione con 30 gol realizzati, 24 dei quali in campionato. Un bottino da vero capocannoniere che fa gola sul mercato: l’attaccante ha ancora un contratto sino al 2024 ed ha giurato fedeltà all’Inter in diverse occasioni.

Calciomercato Inter, assalto a Lukaku

L’obiettivo è ripetersi nell’Inter di Inzaghi, ma la Premier League potrebbe bussare alla porta. Tre club si sono infatti interessati: Manchester City, Chelsea e Tottenham. Quest’ultimi devono sostituire il partente Harry Kane, destinato proprio alla squadra di Guardiola. I ‘Blues’, invece, hanno perso Giroud, acquistato dal Milan. Un giro di attaccanti importante che ha riportato in auge il nome di Lukaku. L’Inter, però, non ha intenzione di cedere e per la cessione del belga chiede 150 milioni di Euro. Una cifra che, al moment0, dovrebbe tenere il giocatore al sicuro da ogni assalto.