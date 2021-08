Il calciomercato entra nel vivo ed il big, campione d’Europa con l’Italia di Mancini, ha incassato ben cinque ‘no’: lo scenario

Un calciomercato estivo caldo destinato a diventare rovente nelle prossime settimane. Quando manca meno di un mese alla chiusura dell’attuale sessione estiva, i club italiani continuano a lavorare per mettere a segno gli ultimi colpi prima dell’inizio della Serie A il prossimo 21 agosto. Diversi i cambiamenti vissuti da Inter, Juventus, Milan, Roma e Lazio (solo i rossoneri hanno confermato Pioli in panchina) ed il ritorno di personaggi come Mourinho, Allegri e Sarri può regalare spettacolo nell’imminente nuova stagione. In ottica mercato, tra i nomi più chiacchierati vi è quello di Alessandro Florenzi. Fresco campione d’Europa con l’Italia di Mancini, il terzino è in scadenza nel 2023 con la Roma ed il suo destino è ancora tutto da decifrare. La permanenza nella Capitale sembra decisamente complicata vista la bocciatura di Mourinho che intende puntare su altri profili per le corsie esterne in difese. Non solo lo ‘Special One’ ad aver accantonato Florenzi in vista del prossimo futuro: ecco le squadre che hanno detto ‘no’ al terzino giallorosso.

Calciomercato, ‘grana’ Florenzi: cinque rifiuti

È stato in primis il PSG ad allontanare Florenzi, non riscattando il laterale dopo il prestito degli ultimi mesi alla corte di Pochettino. In Italia, invece, Florenzi è stato accostato con forza all’Inter: i nerazzurri, però, stanno valutando diversi profili ed il 30enne romano è finito nel dimenticatoio.

Discorso analogo quello che riguarda il Milan che ha preferito Fodè Ballo-Tourè a sinistra come vice Theo Hernandez e lavora al ritorno di Dalot dal Manchester United sulla destra.

Infine la Juventus, a cui Florenzi è stato avvicinato in passato ma i piani di Allegri guardano più lontano: ben cinque no, dunque, per il giocatore della Roma destinato ad attendere ulteriormente per conoscere il suo futuro.