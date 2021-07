La Roma ha preso la decisione sul futuro del proprio calciatore esterno. Arrivano le reazioni della stampa: c’è la motivazione sull’esclusione

La Roma è molto attiva sul calciomercato e oltre ai possibili acquisti pensa anche alle possibili operazioni in uscita da effettuare in vista della prossima stagione. Tra queste c’è anche il possibile addio di Pedro, che ormai non rientra più nel progetto del club giallorosso. Il giornalista Sandro Sabatini, a ‘Radio Radio’, ha commentato così la scelta:

“Pedro fuori dal progetto della Roma? Definirlo giocatore in declino è quasi un complimento. È meglio mettere uno della Primavera al suo posto. Grande rispetto per la sua carriera, ma se Mourinho ha preso questa decisione un motivo ci sarà. E abbiamo visto il rendimento dopo il rientro dall’infortunio, è sparito proprio”.

Non sarà ancora un giocatore della Roma l’esterno Pedro che, dunque, troverà una nuova squadra in queste settimane. Il calciatore spagnolo non rientra ormai nel progetto di Jose Mourinho che ha deciso di non ripartire da lui ma da nuovi elementi, e il giornalista Sandro Sabatini ha spiegato anche i motivi di questa scelta.

Dopo l’infortunio infatti il calciatore non ha più ripreso la giusta condizione e ripartire da lui potrebbe rappresentare un rischio.