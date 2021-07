Calciomercato Juventus, il Barcellona ci riprova per Paulo Dybala: da Griezmann ad un nuovo tassello da aggiungere, la clamorosa ipotesi di scambio

Che i rapporti tra Barcellona e Juventus siano ottimi, non è certo un mistero. Lo scorso anno, i due club rubavano l’occhio e l’attenzione delle prime pagine mondiali con il super-scambio Arthur-Pjanic. Uno scambio che non avrà fruttato tecnicamente quanto ci si attendeva (da ambedue gli schieramenti), ma che ha comunque spianato la strada tra la dirigenza piemontese e quella catalana.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, via dalla Juventus | Futuro in Serie A: contatto

Negli ultimi giorni, da ‘L’Equipe’ era filtrata l’ipotesi di un nuovo scambio tra i due club, con Dybala diretto verso la Liga e Griezmann, invece, verso la Serie A. Uno scambio che avrebbe del clamoroso, ma che sembra destinato a non decollare. Secondo ‘Don Balon’, l’ex Atletico Madrid starebbe spingendo per un ritorno in colchonero, complicando sul nascere una possibile operazione per Dybala e costringendo il Barcellona a trovare uno scambio alternativo da proporre alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il colpo per la fascia destra arriva dalla Francia!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il Barcellona lo vende | Duello con l’Inter

Calciomercato Juventus, il Barcellona torna alla carica per Dybala: il nuovo scambio

Ragion per cui, i blaugrana sarebbero già al lavoro per proporre un nuovo scambio alla ‘Vecchia Signora’. Per portare la ‘Joya’ alla corte di Koeman, il Barcellona potrebbe inserire il cartellino di Ousemane Dembele, calciatore in scadenza nel 2022 e sempre più in uscita dal Camp Nou. Un nome che, però, non entusiasmerebbe troppo la dirigenza della Juventus, che avrebbe già fatto trapelare il proprio no allo scambio. I catalani, dalla loro, sembrano tutt’altro che intenzionati a mollare: Paulo Dybala è entrato ormai nel mirino del Barça.