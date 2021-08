Il cammino della Roma in Conference League viene definito oggi: definita l’avversario dei playoff della competizione europea

Preparazione in corsa per la nuova Roma targata José Mourinho, che oggi ha scoperto quale sarà l’avversaria in Conference League. O meglio, da quale match uscirà l’avversaria che dovrà essere superata per accedere alla fase a gironi della nuova competizione europea. Per prima cosa sono state sorteggiate le partite delle semifinali di playoff, ovvero del turno precedente a quello in cui entreranno in gioco le teste di serie come i giallorossi.

Leggi anche >>> Kane-Tottenham, è rottura totale | 180 milioni per Paratici: quattro colpi in Serie A

Poi è arrivato il momento della squadra capitolina, che affronterà la vincente tra Molde e Trabzonspor. L’andata dei playoff si svolgerà il prossimo 19 agosto, mentre il ritorno una settimana dopo. Qualora dovessero passare i turchi, la Roma ritroverebbe da avversari gli ex Gervinho e Bruno Peres.