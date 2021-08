Prosegue la trattativa tra Inter e Cagliari per regalare a mister Simone Inzaghi il colpo Nahitan Nandez: c’è l’annuncio dell’uruguaiano

L’Inter spinge per Nahitan Nandez. I nerazzurri vogliono lasciarsi alle spalle il pesante addio di Achraf Hakimi sulla fascia destra e hanno individuato nell’uruguaiano un profilo idoneo come sostituto, pur non essendo un esterno puro. A vantaggio della ‘Beneamata’ c’è la forte volontà del calciatore di approdare alla corte di Inzaghi, ma manca ancora l’accordo economico tra i club in sede di calciomercato. I lombardi offrono 3 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre i sardi ne chiedono 5. Si continua a discutere anche sulla situazione riguardante Nainggolan – operazione sempre più necessaria dopo l’infortunio di Rog – e le possibili contropartite tecniche. Ieri era in programma un nuovo incontro, ma alla fine è saltato.

Nel frattempo, il classe ’95 è rientrato a Cagliari dopo il permesso di ulteriori tre giorni e – intercettato ai microfoni di ‘Inter-news.it’ – ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le sue parole: “Sono molto contento di essere tornato. Le voci sull’Inter? Non so ancora nulla, la mia testa è qui a Cagliari. Devo parlarne con il mio procuratore. Non andrò in ritiro ad Aritzo, ma sarò presente già da domani ad Asseminello ad allenarmi”.