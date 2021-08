Calciomercato Inter, Vlahovic per sostituire Lukaku | Reazioni opposte

Il futuro di Romelu Lukaku tiene banco in casa Inter e i tifosi non possono che attendere con ansia i responsi sul calciomercato. L’eventuale arrivo di Vlahovic si concatena al destino del belga

Romelu Lukaku è probabilmente il simbolo della rinascita dell’Inter. Il gigante buono in grado di guidare totalmente i nerazzurri nel successo dell’ultima stagione in Serie A, ma anche alla finale di Europa League l’anno precedente. Un campione trascinante, incontenibile in campo e fuori e che ha dimostrato di allinearsi e identificarsi totalmente ai colori nerazzurri in campo e fuori. Un leader, quindi, e per questo imprescindibile per Simone Inzaghi, come lo era per Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Lukaku muove il mercato | Domino di attaccanti: addio Vlahovic

Eppure, si sa, le vie del calciomercato sono infinite e non fanno sconti, soprattutto in un momento che, a livello economico, impone grandi riflessioni a Suning come a molti club. A questo occorre aggiungere che il Chelsea non sta facendo sul serio, ma di più, per tentare di far tornare Big Rom a Londra. L’offerta è pronta a superare i 100 milioni di euro, facendo vacillare, in questo momento storico, praticamente tutti i maggiori club mondiali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il big verso l’addio | Erede a parametro zero

Calciomercato Inter, Lukaku e Vlahovic come sostituto: le reazioni dei tifosi

Se Lukaku è entrato nel mirino del Chelsea, di certo l’Inter non vorrebbe farsi cogliere impreparata, nonostante le difficoltà economiche. E tra i primi profili che potrebbero sostituire il belga c’è sicuramente Dusan Vlahovic. Il bomber della Fiorentina è nella rosa dei candidati all’eventuale sostituzione e ha letteralmente fatto impazzire Twitter.

Molti tifosi, infatti, nelle ultime ore, si sono schierati nettamente a favore della permanenza del belga, definendo addirittura come un ‘crollo’ per l’Inter il suo eventuale addio. Altri, invece, non drammatizzano e vedrebbero Vlahovic come un ottimo sostituito per l’ex Manchester United. C’è chi ne parla anche come un upgrade. Di seguito vi proponiamo diversi tweet a riguardo che mostrano le due scuole di pensiero.

Se l’inter vende Lukaku e prende il predestinato Vlahovic fa un upgrade e rivince lo scudetto in ciabatte.

Spiace dirlo ma è così. — athalfuns95 (@athalfuns95) August 3, 2021

Lukaku è garanzia di competitività e guida per i compagni, i giovani e i futuri acquisti, garanzia di interismo in campo per i tifosi. Se vendi Lukaku crolla l’Inter, dentro e fuori dal campo. pic.twitter.com/BkwUzI0waX — La Tigre di Hakan (@liottagio) August 3, 2021

“Vlahovic non è neanche il mignolo di Lukaku 😭😭” li voglio vedere con Pinamonti titolare tutto l’anno — F (@sottilismo) August 3, 2021