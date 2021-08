L’Inter durante la sessione estiva di calciomercato potrebbe dire addio a un centrale difensivo: erede a parametro zero

L’Inter targata Simone Inzaghi prende forma, ma ancora c’è da lavorare sul mercato che completare quella sarà la rosa a disposizione del tecnico ex Lazio. Ovviamente non vanno escluse le cessioni, anche dal calibro importante. Infatti i nerazzurri dopo il sacrificio di Hakimi, venduto al PSG, potrebbero dire di sì ad un’altra cessione importante, ovvero quella di Stefan de Vrij. A spingere per l’addio del centrale olandese è il suo procuratore, Mino Raiola, che starebbe lavorando per trovare un club disposto a investire sul difensore.

Infatti con un’offerta intorno ai 30 milioni di euro il club interista potrebbe ragionare seriamente sulla cessione dell’olandese. Così l’Inter inizia comunque a guardarsi intorno per trovare il sostituto e gli occhi potrebbero finire su un calciatore al momento svincolato.

Calciomercato Inter, addio de Vrij: Boateng a zero per sostituirlo

La situazione finanziaria in casa Inter continua a essere delicata al momento, così i nerazzurri si vedono costretti a dover sacrificare alcuni top player per ristabilire l’equilibrio nelle casse. Dopo l’addio di Achraf Hakimi anche Stefan de Vrij potrebbe salutare il club nerazzurro. Per il suo acquisto serviranno 30 milioni di euro, cifra che convincerebbe l’Inter a sacrificarlo.

Per sostituirlo la società interista potrebbe invece pensare al difensore centrale Jerome Boateng, che da poco ha visto terminare il contratto con il Bayern Monaco e sarebbe disponibile a parametro zero. Un rinforzo d’esperienza che potrebbe permettere ai nerazzurri di tornare a far quadrare i bilanci.