Il calciomercato bianconero può vedere l’addio di Federico Chiesa: scambio shock, controproposta al top club

Dopo un Europeo da assoluto protagonista, Federico Chiesa rimane sul taccuino di numerosi top club. L’esterno, approdato alla Juventus l’anno scorso, ha stupito tutti e adesso trattenerlo non sarà semplice. Dopo 46 presenze con 15 reti e 11 assist vincenti, adesso Chiesa è il grande sogno del Chelsea di Roman Abramovich. Il club londinese sta tentando l’assalto all’ex Fiorentina ormai da diverse settimane, con la Juventus che ha alzato un muro difficile da superare per la società inglese. La valutazione fatta dalla ‘Vecchia Signora’ si avvicina e probabilmente supera i 100 milioni di euro, la volontà rimane quella di trattenere il suo gioiello nell’attuale sessione di calciomercato e anche per le prossime stagioni. Adesso però la Juventus avrebbe intenzione di lanciare una controproposta ai ‘Blues’ per la possibile cessione di Chiesa: scambio e cash, ecco la ‘provocazione’ dei dirigenti bianconeri.

Calciomercato Juventus, Chiesa al Chelsea: controproposta clamorosa

L’idea della Juventus è quella di avanzare una richiesta a sorpresa al Chelsea: per Chiesa, Cherubini è pronto a chiedere il cartellino di N’Golo Kante, più un ricco conguaglio, per cedere Chiesa ai ‘Blues’.

Valutato 50-60 milioni ed in scadenza nel 2023, oltre a Kante la Juventus vorrebbe 50 milioni cash per una valutazione dell’esterno genovese che supererebbe i 100 milioni di euro.

Situazione in divenire, con Kante (accostato all’Inter nei mesi scorsi) può diventare un’opzione per il centrocampo bianconero: la palla passa al Chelsea che non ha intenzione di mollare Federico Chiesa.