Il calciomercato della Juventus dipende molto dalla permanenza o meno a Torino di Cristiano Ronaldo. Spunta l’ipotesi di uno scambio con il Real Madrid.

Cristiano Ronaldo si allena regolarmente alla Continassa da una settimana. Sembra sempre meno probabile l’ipotesi di una sua partenza da Torino, ma l’eventualità c’è ancora e non può essere esclusa. Il suo contratto rimane in scadenza nel 2022 e non ci sono stati segnali di rinnovo finora. La Juventus dovrà versare sul conto del portoghese 31 milioni di euro netti nel corso della stagione e la cifra, in tempi di crisi economica dovuta alla pandemia, è ancora più da capogiro. La società bianconera, quindi, non vuole cedere sul calciomercato il 5 volte Pallone d’oro, ma sarebbe attenta a cogliere eventuali occasioni che si presentassero.

Calciomercato Juventus, Isco a Torino e Ronaldo a Madrid | L’ipotesi di scambio con il Real

Un’occasione potrebbe nascere da un eventuale asse della Juventus con il Real Madrid. Come riportato da fichajes.com, sarebbe sempre vivo l’interesse dei bianconeri per Isco. Il trequartista spagnolo, più volte nel mirino della Vecchia Signora, sarebbe il profilo perfetto per rinforzare il centrocampo da mettere a disposizione del mister Massimiliano Allegri. Può agire da mezzala nel 4-3-3, come anche muoversi dietro la punta nel 4-2-3-1, a seconda degli schemi che vorrà utilizzare di volta in volta il tecnico livornese.

Il giocatore è sceso nel rendimento nell’ultima stagione vissuta con le merengues, ma il suo cartellino continua a valere intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra che Federico Cherubini e Pavel Nedved non potrebbero mettere sul piatto, anche perchè precluderebbe la riuscita di altri affari in entrata. Si potrebbe però arrivare al 29enne centrocampista, in scadenza di contratto nel 2022 anche lui, inserendo nell’operazione Cr7. La Juventus si priverebbe di un fenomeno assoluto, ma si rinforzerebbe nel reparto apparso più in difficoltà lo scorso anno. Il Real piazzerebbe un grandissimo colpo in attacco, non potendo molto probabilmente chiudere l’operazione per portare Kylian Mbappe in Spagna. Le due società, valutando i cartellini di entrambi 30 milioni, inoltre, farebbero registrare una plusvalenza a bilancio.