Possibile riapertura del Chelsea per il centrocampista: l’Inter deve necessariamente vendere prima di poter puntare a nuovi obiettivi

La stagione di N’Golo Kante è davvero straordinaria. Il centrocampista campione del mondo in carica è uno dei principali protagonisti della grande annata del Chelsea di Thomas Tuchel e adesso si giocherà la finale di Champions League contro il Manchester City. Il futuro del francese, però, è incerto e potrebbe non proseguire più con i Blues.

Calciomercato Inter, nuovo spiraglio per Kanté

Il Chelsea sta valutando diversi profili per la prossima stagione e secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, uno dei primi nomi in lista è il francese classe 2000 Aurelien Tchoumeni, centrocampista che rispecchia le caratteristiche di Kanté e che garantirebbe al club londinese il futuro in quel ruolo. Con il Monaco ha disputato 35 partite in Ligue 1 mettendo a segno 2 gol.

L’idea del Chelsea potrebbe aprire nuovamente le porte all’Inter che da tanto tempo ormai è sulle tracce di Kanté. Antonio Conte lo ha desiderato per tutta l’estate ma l’accordo tra i club non è stato trovato. Nella prossima sessione di calciomercato potrebbe riaprirsi uno spiraglio ma l’Inter dovrà necessariamente vendere prima di puntare ai prossimi obiettivi. Uno dei possibili partenti in casa nerazzurra potrebbe essere Marcelo Brozovic che porterebbe un guadagno non indifferente nelle casse del club milanese, guadagno da poter utilizzare per fiondarsi su Kanté.