Calciomercato Juventus, si continua a seguire da vicino la situazione legata al futuro di Ousmane Dembele: assalto al francese, colpo a zero

Si infiamma il calciomercato della Juventus. La priorità, come noto, è rinforzare il centrocampo, con i bianconeri che insistono per regalare ad Allegri il colpo Locatelli. Trattativa in salita con il Sassuolo, ma c’è fiducia di arrivare alla tanto attesa fumata bianca, tenendo conto della volontà del talento azzurro. Nel frattempo, continuano a circolare voci riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo. Tema centrale dell’estate della ‘Vecchia Signora’, il portoghese sembra volerle provare tutte pur di abbandonare la nave ed approdare altrove. Il suo destino potrebbe incrociarsi con quello di Kylian Mbappe.

La stella francese è in scadenza di contratto giugno 2022 con il PSG e il prolungamento stenta ad arrivare. Su di lui c’è il forte interesse del Real Madrid, ma non è detto che i ‘Blancos’ riescano a prelevare il suo cartellino da qui alla fine di agosto. Se dovesse saltare l’operazione, non è da escludere che CR7 possa tornare in auge come alternativa, nonostante Florentino Perez abbia apertamente dichiarato la propria intenzione di non riacquistare l’asso portoghese. I piemontesi, intanto, pensano anche a possibili colpi in entrata nel reparto offensivo e non mollano la pista Dembele.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, scambio monstre e addio Lukaku | 130 milioni!

Calciomercato, la Juventus non molla Dembele: affare a zero, ma c’è l’ostacolo

La Juventus insiste per Dembele, stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’. Il francese è in scadenza di contratto giugno 2022 e il club di Torino sarebbe il principale ostacolo per il rinnovo del classe ’97 con i blaugrana. Giocare per la ‘Vecchia Signora’, infatti, è sempre stato un sogno per l’esterno e sono in aumento le probabilità di un trasferimento la prossima estate a parametro zero.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, concorrenza alla Lazio | Ha chiesto la cessione

I piemontesi possono offrire da subito un ingaggio elevato all’ex Borussia Dortmund per convincerlo definitivamente a non prolungare l’accordo. L’unico problema è che, con questo scenario, per i blaugrana varrebbe la pena lasciare il calciatore in tribuna tutta la stagione. L’attaccante starebbe valutando proprio questo aspetto, che chiaramente vorrebbe evitare. Il Barça, nel frattempo, gli ha presentato una nuova offerta e attende una risposta nei prossimi giorni. La Juventus resta alla finestra.