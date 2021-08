Il Milan a caccia di un rinforzo a centrocampo: concorrenza alla Lazio per un ex Inter che ha chiesto la cessione e potrebbe rappresentare un colpo low cost

Il Milan lavora sul mercato per sistemare gli ultimi tasselli e definire la rosa che affronterà la prossima stagione, quella del ritorno in Champions League. La dirigenza rossonera ha portato a casa colpi importanti, ma deve ancora trovare un degno erede di Hakan Calhanoglu, approdato a costo zero all’Inter. Le risorse non abbondano, ma opportunità non mancano, e l’ultima occasione potrebbe arrivare dalla Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, un giovane per l’attacco | Rinforzo dall’Inter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, caso Florenzi | “Situazione inaccettabile”

Il riferimento è a Xherdan Shaqiri, centrocampista 29enne in uscita dal Liverpool. Il giocatore avrebbe infatti chiesto al club inglese la cessione dopo una stagione conclusa con appena 14 presenze in Premier League. Il suo valore è però innegabile, rimarcato anche da un buon Europeo disputato con la Svizzera, nel quale ha chiuso con tre gol ed un assist in cinque gare. In Italia è forte l’interesse della Lazio di Maurizio Sarri, a caccia di un jolly offensivo che possa ricoprire entrambe le fasce d’attacco.

Calciomercato Milan, concorrenza alla Lazio

Ma non solo. Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, oltre alla Lazio il 29enne nazionale svizzero ex Inter e Bayern Monaco interessa pure al Milan, che ha sondato con i suoi agenti la fattibilità dell’operazione. L’acquisto di Shaqiri rappresenterebbe un colpo low cost di sicuro rendimento: il suo nome è da aggiungere sull’agenda della dirigenza rossonera.