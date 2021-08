Scenario clamoroso a Barcellona: l’accordo tra il club e Lionel Messi per il rinnovo rischia di saltare. Le cause e i possibili sviluppi della vicenda

Il calciomercato si colora spesso di fatti imprevedibili ed impronosticabili che rendono la finestra dei trasferimenti sempre un’incognita. Affari considerati già chiusi possono saltare all’ultimo, così come altre società riescono altresì ad accaparrarsi top player con blitz di poche ore. A movimentare la giornata è il caso Lionel Messi a Barcellona: le parti sembravano vicine ad un accordo, ma ora è tutto a soqquadro.

Lionel Messi, fresco vincitore della ‘Copa America’ con l’Argentina, è attualmente un giocatore svincolato. L’attaccante ha infatti terminato il suo contratto con il Barcellona a giugno e non ha ancora firmato il rinnovo. L’accordo sembrava una formalità da mettere nero su bianco al suo rientro dall’avventura sudamericana, ma qualcosa rischia di andare storto. I tifosi catalani sono in fibrillazione, ma non arrivano buone notizie.

Secondo quanto riferito da ‘Marca’, infatti, la trattativa sarebbe definitivamente saltata. Decisivo è stato l’incontro che si è svolto oggi tra il Barcellona e il papà, nonché agente, del calciatore. Il club spagnolo avrebbe chiesto un ulteriore taglio dello stipendio al calciatore. La situazione finanziaria è infatti al tracollo, con il Barcellona che avrebbe dovuto lasciar partire quasi metà squadra per permettersi lo stipendio dell’argentino. Scenario che sembra irreversibile, con tutte le conseguenze del caso.

Calciomercato, rottura tra Messi e il Barcellona

Al momento resta difficile immaginare dove possa giocare Lionel Messi la prossima stagione se non dovesse rinnovare con il Barcellona. I tifosi catalani incrociano le dita, ma la situazione è compromessa. La ‘Pulce’ può lasciare i blaugrana dopo 672 gol e 305 assist in 778 partite.