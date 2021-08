Il calciomercato della ‘Vecchia Signora’ passa dalle mani di Mino Raiola: scambio al photofinish, nuovo colpo in attacco

Il calciomercato della Juventus può registrare novità importanti nelle prossime settimane. I bianconeri, a meno di un mese dalla chiusura della sessione estiva, guardano con interesse ai possibili colpi last minute per completare la rosa di Massimiliano Allegri. Tra i profili in ‘bilico’ resta quello di Federico Bernardeschi che, nonostante l’eccellente rapporto con il tecnico livornese, può dire addio prima del 31 agosto. L’esterno di Carrara, in scadenza tra meno di un anno e lontano dal rinnovo con la ‘Vecchia Signora’, è valutato circa 20 milioni di euro dai vertici bianconeri con l’attuale stipendio di Bernardeschi che si aggira intorno ai 4 milioni all’anno. Il procuratore dell’ex Fiorentina, Mino Raiola, avrebbe in mente un possibile clamoroso scambio nelle ultime ore di mercato: ecco il nome che può finire in bianconero.

Calciomercato Juventus, addio Bernardeschi: scambio al photofinish

Federico Bernardeschi lontano dalla Serie A. Un scenario che, Mino Raiola, può mettere nero su bianco negli ultimi giorni di calciomercato. Il procuratore valuta uno scambio con un altro dei suoi assistiti, da tempo sul taccuino della Juventus: Moise Kean.

Il classe 2000, valutato 28-30 milioni dall’Everton, saluterà con ogni probabilità la società inglese nelle settimane a venire. Ecco che Raiola può disegnare uno scambio con Kean nuovamente alla Juventus e Bernardeschi in Premier League.

L’attuale ingaggio della punta italiana da 3 milioni netti a stagione rientra nei parametri della società torinese: una nuova avventura alla Juventus nei piani di Mino Raiola.