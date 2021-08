Il calciomercato del Milan prende forma, con un’intrigante idea di scambio in Serie A: colpo dalla Juventus

Il calciomercato rossonero sta per vivere settimane caldissime, quando mancano meno di venti giorni all’esordio in Serie A in casa della Sampdoria. Il Milan ha intenzione di limare gli ultimi colpi da regalare a Pioli prima dell’inizio del nuovo campionato e tra i possibili partenti vi potrebbe essere anche Alessio Romagnoli, in scadenza l’anno prossimo con il Milan. Il centrale rossonero ha ormai perso punti nelle gerarchie del tecnico emiliano, con Kjaer e Tomori considerati imprescindibili per la retroguardia milanista. L’ormai ex capitano piace da tempo alla Juventus e, all’orizzonte, potrebbe prospettarsi un inatteso scambio che accontenterebbe sia il ‘Diavolo’ che la ‘Vecchia Signora’. Romagnoli alla Juventus, un’opzione che nei prossimi giorni rischia di accendersi. Il Milan guarda da tempo in casa Juventus e, oltre al nome di Bernardeschi che piace a Maldini e Massara, la pedina giusta per i rossoneri potrebbe essere quella di Aaron Ramsey.

Calciomercato, scambio Milan-Juventus: Ramsey in rossonero

Aaron Ramsey al Milan, una possibilità che stuzzica i vertici di via Aldo Rossi che possono provare ad approfittare del rapporto tutt’altro che idilliaco tra il centrocampista e la Juventus.

Il gallese ha ormai ‘rotto’ con la società torinese e, visto anche il ricco ingaggio da 7 milioni percepito con i bianconeri, è considerato cedibile dai vertici juventini. Uno scambio alla pari, sulla base di 15 milioni, che può quindi portare Romagnoli alla corte di Allegri e Ramsey nel centrocampo di Pioli.

Situazione dunque in divenire, con il gallese che è già stato accostato la scorsa estate ai rossoneri e può tornare di moda per il centrocampo di Stefano Pioli.