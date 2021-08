Calciomercato Inter, Guardiola tenta Bastoni | Scambio con il difensore

L’Inter, oltre a Lukaku, rischia di subire l’assalto a un altro big in rosa. Si tratta di Alessandro Bastoni che è entrato nel mirino di Pep Guardiola: attenzione allo scambio con i nerazzurri

L’Inter deve fare i conti con una situazione problematica sul fronte uscite. I nerazzurri, infatti, valutano il destino dei loro big, di fronte a scelte importanti sulla definizione o meno della rosa. La Beneamata, in particolare, sta per perdere Romelu Lukaku, in procinto di passare al Chelsea, dopo giorni di trattativa molto intensi. Il mercato in uscita dell’Inter non si ferma solo al belga, ma altre operazioni potrebbero svilupparsi e concludersi nel prossimo futuro.

Una di queste potrebbe portare Alessandro Bastoni lontano da Milano. Il difensore nerazzurro e della Nazionale, infatti, potrebbe rientrare in un interessante intreccio di mercato che coinvolge direttamente un altro centrale. Lo scenario riguarda direttamente Pep Guardiola e il Manchester City: ecco i dettagli.

Calciomercato Inter, il futuro di Bastoni in bilico: occhio allo scambio

Da monitorare con grande attenzione, infatti, il destino di Laporte. Il centrale, infatti, dopo alti e bassi nella sua esperienza inglese, vuole lasciare il Manchester City. Pep Guardiola potrebbe andare all’assalto di Bastoni, che si inserirebbe alla perfezione nel suo gioco. In particolare, il City potrebbe offrire Laporte proprio per arrivare al centrale dell’Inter. Il difensore attualmente al City è valutato sui 45-50 milioni di euro, mentre Bastoni arriva a 60: vedremo se l’operazione decollerà e a che condizioni.