Non si placano le voci attorno al futuro di Lautaro Martinez in casa Inter: assalto Manchester City, Guardiola offre lo scambio alla pari

Temperature elevatissime per il calciomercato in uscita dell’Inter. La società nerazzurra ha preso la scena in questi giorni con la cessione di Lukaku al Chelsea, operazione che a brevissimo dovrebbe concludersi. L’animo de tifosi – che avevano già detto addio a Conte e Hakimi – è a terra per l’ormai sempre più vicina perdita di ‘Big Rom’ e, come se non bastasse, continua ad essere in bilico il futuro di Lautaro Martinez. Si stanno riscontrando non poche difficoltà per il rinnovo del contratto dell’argentino in scadenza giugno 2023, situazione che aumenta le probabilità di una partenza in estate.

A tal proposito, potrebbe tentare un vero e proprio assalto il Manchester City. Guardiola, infatti, sarebbe disposto ad offrire il cartellino di Bernardo Silva, in uscita dai ‘Citizens’ e accostato anche alla Juventus. Si tratterebbe di uno scambio alla pari, intorno ai 70 milioni di euro. Il classe ’97, però, è molto richiesto e c’è da registrare la foltissima concorrenza di Barcellona, Atletico Madrid, Tottenham e Arsenal. L’agente del ‘Toro’, Alejandro Camano, ha dichiarato che l’intenzione del suo assistito è quella di restare. Ma la sensazione è che fino all’ultimo ci sarà da stare all’erta.