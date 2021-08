L’Inter potrebbe perdere anche Lautaro Martinez oltre a Lukaku e punta il mirino in Spagna per trovare l’erede: sfida alla Roma

Rivoluzione in attacco in casa Inter. I nerazzurri infatti si preparano a dire addio a Romelu Lukaku, protagonista della cavalcata scudetto ed elette MVP della Serie A, che ormai sembrerebbe destinato al Chelsea. L’altra grande perdita per l’Inter potrebbe essere Lautaro Martinez, per il quale a farsi avanti sembrerebbe essere il Tottenham.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter e Juve, svolta Vlahovic | Accordo raggiunto!

Dunque un nuovo attacco verrà formato per la rosa di Simone Inzaghi, che oltre a Edin Dzeko e Duvan Zapata, due attaccanti che sembrerebbero vicini, cercano anche un erede di Lautaro Martinez. Mirino spostato in Spagna e sfida alla Roma per il giovane talento.

Calciomercato Inter, Isak l’erede di Lautaro: c’è anche la Roma

Inter al lavoro per costruire da capo il reparto offensivo, vista la partenza di Romelu Lukaku e quella possibile di Lautaro Martinez. Per sostituire l’attaccante argentino che potrebbe trasferirsi al Tottenham i nerazzurri starebbero pensando ad Alexander Isak.

Leggi anche >>> Calciomercato, Aguero per la Serie A | “Può lasciare il Barcellona gratis”

L’attaccante classe 2001 ha impressionato sia con la maglia del Real Sociedad che con quella della Svezia a Euro 2020. Sulle sue tracce però da tempo c’è anche la Roma, che cerca invece un erede di Edin Dzeko che sembrerebbe destinato proprio all’Inter. Dunque corsa a due in Serie A per il bomber che nella scorsa stagione ha collezionato 17 gol in 44 presenze.