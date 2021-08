La Juventus continua a sognare il ritorno di Paul Pogba, ma non è l’unico club interessato: anche il PSG fa sul serio

Un sogno ricorrente ormai nelle sessioni estiva di calciomercato della Juventus quello del ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese dopo che nel 2016 ha lasciato i bianconeri per trasferirsi al Manchester United, è stato da subito rimpianto dai tifosi juventini. Ovviamente riportare a Torino un calciatore del suo calibro non è così semplice, visto sia il prezzo che la concorrenza.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter e Juve, svolta Vlahovic | Accordo raggiunto!

Proprio a proposito di concorrenza, il PSG sembrerebbe voler continuare a collezionare acquisti stellari e avrebbe nel mirino anche il centrocampista francese. Potrebbe addirittura prenderlo a parametro zero.

Calciomercato Juventus, futuro Pogba: accordo col PSG

La Juventus continua a cercare rinforzi a centrocampo, con in testa sempre un sogno, quello di riportare in bianconero Paul Pogba. A rovinare i sogni e i piani juventini però potrebbe essere il PSG, che non smette di cercare campioni per la sua rosa.

Leggi anche >>> Calciomercato, Aguero per la Serie A | “Può lasciare il Barcellona gratis”

L’arrivo imminente di Leo Messi a Parigi però potrebbe far rimandare l’assalto al centrocampista del Manchester United di un anno, nonostante un accordo col giocatore sembrerebbe già esserci. Infatti, secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, il trasferimento di Pogba al PSG verrà rimandato solo di un anno, quando vedrà scadere il contratto con i ‘Red Devils’ e arriverà a parametro zero, infrangendo anche i sogni della Juventus.