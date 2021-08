Calciomercato Milan, i rossoneri sono interessati ad una pedina in forza al Tottenham: Fabio Paratici rilancia, scambio per Kessie

Situazione di stallo in casa Milan. Dopo un inizio scoppiettante di calciomercato, i rossoneri ora si concentrano più sulle cessioni. In particolare, è tutto fatto per l’approdo di Hauge all’Eintracht Francoforte in Bundesliga. Il talentino norvegese si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto e porterà nelle casse circa 12 milioni di euro. Ma Pioli, dal canto suo, aspetta il trequartista. La partenza di Hakan Calhanoglu ha lasciato un vuoto non indifferente nell’undici titolare, che il tecnico è desideroso di colmare il prima possibile. Maldini continua a tenere d’occhio i noti Isco e Ziyech – con quest’ultimo in cima alla lista -, ma entrambi sono complicati da raggiungere. Per il marocchino potrebbe esserci sicuramente qualche possibilità in più, se il Chelsea aprisse al prestito.

Un pizzico di fiducia c’è: con i ‘Blues’ i rapporti sono ottimi, come testimoniato dall’affare Giroud. Ma, per il momento, la pista più concreta resta quella che porta al nome di Ilicic. Lo sloveno – in scadenza di contratto giugno 2022 – vuole lasciare l’Atalanta in estate e ha già da tempo un accordo con il ‘Diavolo’. Manca l’intesa tra i club e gli ultimi giorni di agosto potrebbe arrivare lo sprint decisivo in questo senso. Il club di Via Aldo Rossi, però, indirizza i suoi pensieri anche sulla mediana. A tal proposito, piace un centrocampista in forza al Tottenham, ma Paratici potrebbe approfittarne per tentare l’assalto a Kessie.

Calciomercato Milan, Paratici tenta lo scambio per Kessie: Maldini dice no

Pericolo Tottenham per Kessie. Il Milan apprezza non poco il profilo di Moussa Sissoko per rinforzare la zona centrale del campo. Gli inglesi, consci dell’interesse, potrebbero approfittarne per inserire il cartellino del francese in un’eventuale trattativa per il ‘Presidente’ ivoriano. La valutazione dell’ex Newcastle si aggira sui 13 milioni, ai quali i londinesi aggiungerebbero una sostanziosa parte cash da 35 milioni di euro. Parliamo, quindi, di un’operazione sui 50 milioni di euro totali.

I rossoneri, in tal caso, non esiterebbero a rifiutare la proposta avanzata. Per il rinnovo del classe ’96 – in scadenza giugno 2022 – è solo questione di tempo, con i lombardi che non prendono minimamente in considerazione un possibile addio. Ciò, però, non impedirebbe l’arrivo di Sissoko a Milano, che potrebbe diventare realtà verso fine sessione.