Dopo l’amichevole tra Real Madrid e Milan la possibile trattativa tra le parti, suggerita da Florentino Perez. Ecco l’ipotesi di scambio

L’amichevole precampionato tra Milan e Real Madrid, che è anche un po’ un assaggio di Champions League, non ha trovato un vincitore. Il match si è concluso sul risultato di 0-0, un segnale tuttavia non negativo. Ma la sfida con la squadra spagnola potrebbe essere stato per a dirigenza anche occasione di incontro in chiave mercato. Non è un caso se il patron dei madrileni, Florentino Perez, ha parlato proprio ieri in occasione della sfida di possibili trattative con i rossoneri. Non è dunque da escludere che in occasione della gara amichevole siano avvenuti colloqui tra le parti per intavolare qualche trattativa. Uno dei calciatori che potrebbe fare comodo alla squadra spagnola dall’organico rossonero è Alessio Romagnoli, per arrivare al quale potrebbe essere necessario uno scambio.

Real Madrid, scambio col Milan per Romagnoli: l’ipotesi

Il difensore è uno dei pilastri della squadra. Il Real, orfano di un leader come Sergio Ramos, ha ora bisogno di un nuovo innesto di carattere nel reparto e l’italiano del Milan potrebbe essere un profilo giusto. Ecco allora il possibile scambio con i rossoneri: Romagnoli-Ceballos. Le due società hanno del resto imbastito già diverse trattative negli ultimi tempi (Theo Hernandez e Brahim Diaz sono esempi lampanti) e godono pertanto di buoni rapporti. Il centrocampista venticinquenne è seguito con interesse dalla squadra allenata da Stefano Pioli e per i ‘galacticos’ non rappresenterebbe una perdita troppo importante. I ‘blancos’ guadagnerebbero in tal modo un difensore di spessore, mentre i lombardi un centrocampista talentuoso che ha ancora tanto potenziale da esprimere.

Sull’asse Milano-Madrid, come ha lasciato intendere in modo chiaro Florentino Perez, potrebbe dunque presto nascere qualcosa, con le parti che sono pronte al dialogo per possibili trattative.