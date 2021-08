Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’attacco e hanno tra i protagonisti assoluti Mino Raiola. Ecco tutti i dettagli

In un modo o nell’altro, Mino Raiola figura sempre tra i protagonisti del calciomercato. Il potente agente è tornato a parlare con l’Inter dopo l’interruzione dei discorsi per il rinnovo di de Vrij, l’argomento adesso è Denzel Dumfries che i nerazzurri e Simone Inzaghi hanno scelto per il dopo Hakimi. Ma in verità c’è un altro nome in ballo tra Raiola e la società targata Suning, contestatissima in questi giorni per via della cessione di Lukaku al Chelsea: il nome è proprio un attaccante nonché una vecchia conoscenza della nostra Serie A, ovvero Moise Kean.

Il classe 2000 è tornato all’Everton dopo una più che positiva stagione (19 gol in tutto) al Paris Saint-Germain. Il vercellese esploso alla Juventus non intende comunque rimanere a Liverpool, con la destinazione milanese che lo stuzzicherebbe parecchio visto che da ragazzino ha tifato l’Inter del suo idolo Oba Martins. L’operazione è però tutt’altro che in discesa, considerato che lo staff tecnico interista continua a preferire uno tra Zapata e Correa dopo l’ormai acclarato acquisto di Dzeko. Per questo motivo Raiola lavora sottotraccia per altre soluzioni, per nulla disposto ad attendere novità da Marotta.

Il ‘tradimento’, se così vogliamo chiamarlo, è quindi dietro l’angolo. Rumores di mercato ipotizzano nientemeno che possa riuscire a portare Kean al Barcellona, con la formula del prestito. Col presidente dei blaugrana Laporta ha un eccellente rapporto e il 21enne sarebbe il profilo ideale per rimpiazzare Aguero, il quale a causa di un infortunio dovrà stare fuori almeno due mesi.

Calciomercato Inter, Dumfries più di Kean: i dettagli

Con Raiola, l’Inter spera quantomeno di concludere l’affare Dumfries. La vendita di Lukaku al Chelsea permette a Marotta e soci di mettere sul tavolo circa 12 milioni di euro per il cartellino del laterale olandese. Psv ben disposto a chiudere, anche se la valutazione del classe ’96 è sui 15-20.

A.R.