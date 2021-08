L’Inter prova a blindare Lautaro Martinez ma se parte, Marotta è pronto a mettere in fila quattro colpi

L’Inter sta per ufficializzare la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea che porterà nelle casse del club circa 115 milioni di euro. La società dovrà necessariamente reinvestire una parte dell’incasso per andare a rimpiazzare Big Rom e Achraf Hakimi. Come centravanti il nome più caldo delle ultime ore è Edin Dzeko che ha chiesto alla Roma di essere ceduto e i giallorossi intendono accontentarlo. Per la corsia di destra, invece, il primo nome rimane quello di Denzel Dumfries. In uscita, però, non è ancora esclusa la partenza di Lautaro Martinez che è richiesto da tante squadre, in particolare dal Tottenham e dall’Atletico Madrid. Il ‘Toro’ ha una valutazione di circa 70 milioni di euro, ma dopo la cessione di Lukaku, l’Inter non ha intenzione di privarsi anche dell’attaccante argentino.

Calciomercato Inter, asse col City: scambio Lautaro-Gabriel Jesus

Un’ipotesi che potrebbe prendere piede nei prossimi giorni è l’asse Inter-Manchester City con Lautaro Martinez protagonista. Il club di Pep Guardiola sarebbe disposto ad offrire 20 milioni di euro cash più il cartellino di Gabriel Jesus per arrivare all’argentino. I nerazzurri potrebbero investire la cifra cash per ingaggiare sia Dumfries che Dzeko.

Inoltre con parte del denaro incassato dalla cessione di Lukaku l’Inter potrebbe puntare su Joaquin Correa per completare l’attacco e accontentare Simone Inzaghi, rendendo La Rosa comunque competitiva e ricca di soluzioni. Inoltre Gabriel Jesus garantirebbe un buon numero di gol e un’esperienza internazionale importante.