Intrigo in casa Juventus riguardante il ruolo di vice Alex Sandro, in vista della prossima stagione: Allegri ha deciso, sorpasso e addio

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato. Nella giornata di domani, si attendono novità importanti riguardo all’affare Locatelli, con un nuovo incontro in programma tra i bianconeri – pronti ad alzare l’offerta – ed il Sassuolo. Allegri aspetta il regalo per la mediana, reparto al momento più in difficoltà. Nel frattempo, il tecnico livornese ha avuto di sperimentare e mettere alla prova i giocatori a disposizione durante allenamenti e amichevoli. L’ex Milan, quindi, sta ragionando intensamente anche sugli uomini presenti adesso nel proprio gruppo e, a tal proposito, avrebbe sciolto il dubbio per il ruolo di vice Alex Sandro.

Tale posizione sarà occupata da Mattia De Sciglio. Tornato dal prestito al Lione, il terzino è molto stimato dall’allenatore e pare abbia superato nelle gerarchie il giovane Luca Pellegrini. Per il talento scuola Roma il futuro appare segnato.

Calciomercato Juventus, De Sciglio come vice Alex Sandro: addio sicuro per Pellegrini

Pellegrini e la Juventus, un rapporto destinato ad interrompersi. Il talentuoso esterno basso si appresta a dire nuovamente addio alla ‘Vecchia Signora’, dopo l’esperienza vissuta al Cagliari nella scorsa stagione. Allegri sembra preferire De Sciglio a livello di affidabilità. Di conseguenza, si cercherà di trovare una nuova sistemazione al classe ’99 insieme al suo potente procuratore Raiola. Il contratto del gioiello è in scadenza giugno 2025 e probabilmente lascerà Torino ancora in prestito.