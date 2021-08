Calciomercato Juventus, annuncio su Ronaldo | La decisione finale

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre chiacchieratissimo sul calciomercato. L’ultimo annuncio dalla Francia toglie ogni dubbio sul destino del portoghese

Cristiano Ronaldo e la Juventus: mai come negli ultimi mesi, le parti sembravano lontanissime e il futuro dell’ex Real Madrid lontano da Torino. Tanto tuonò che non piovve, alla fine, a meno di clamorosi colpi di scena. Infatti, dopo i tantissimi rumors sul calciomercato che hanno riguardato Ronaldo, ora il destino pare scritto: almeno per quest’anno, il fenomeno resterà alla Juventus. In questa direzione, anche l’ultimo annuncio arrivato dalla Francia, ma attenzione a ciò che potrebbe accadere nel 2022.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio a sorpresa in difesa | Doppio assalto

Calciomercato Juventus, annuncio su Ronaldo: il Monaco si chiama fuori

Oleg Petrov, dirigente del Monaco, ha fatto il punto della situazione sugli accostamenti a Cristiano Ronaldo ai microfoni di ‘RTL’: “Penso che la nostra strategia sia diversa da quella di Parigi. Non credo quest’anno arriveranno grandi nomi. Magari quando il club giocherà costantemente in Champions League”. Una chiusura netta, dunque, all’arrivo di CR7, almeno per questa stagione. Ma chissà che, a contratto scaduto a giugno 2022, le cose non possano cambiare nuovamente