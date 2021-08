La Juventus si appresta ad iniziare una nuova stagione: problemi a non finire per il club bianconero, arriva la bocciatura totale per la società

Una settimana e ripartirà la Serie A. Così attraverso le pagine de “Il Corriere della Sera” il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha voluto analizzare il futuro della Juventus dopo queste prime settimane di calciomercato. Con il ritorno di Massimiliano Allegri le dinamiche sono cambiate dopo la gestione Pirlo, ma il voto dato alla formazione bianconera si aggira sul 4. Come svelato dal noto giornalista, arriverà Locatelli a Torino per rinforzare il reparto centrale con Dybala che tornerà protagonista sotto al gestione dell’allenatore livornese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, incontro con Raiola | Spunta un nome choc!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto all’attaccante | Scambio in Premier e Milan fregato

Calciomercato Juventus, Elkann sempre più presente

Lo stesso Sconcerti ha rivelato poi come la Juventus sia già la favorita così come l’Inter, ma ci sarebbero diversi problemi per la società come si evince dal mercato. L’uomo dei conti, Arrivabene, arrivato dalla Ferrari, è sempre molto presente anche dopo l’ultimo aumento di capitale di solo risanamento. Infine, lo stesso Elkann sarà sempre più vicino alle dinamiche della squadra bianconera. Allegri vorrebbe così centrare ogni trionfo dopo una stagione da dimenticare in casa bianconera. Nell’ultima amichevole, prima di iniziare ufficialmente la stagione, è arrivata una vittoria per Ronaldo e compagni contro un avversario ostico come l’Atalanta.