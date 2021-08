L’Inter continua a seguire Lorenzo Insigne ma intanto cresce la concorrenza: scambio in Premier e beffa Milan

L’Inter continua a lavorare per il futuro e va a caccia di un nuovo attaccante. I nerazzurri si sono ritrovati a sorpresa senza Romelu Lukaku, che all’improvviso ha ricevuto un’offerta irrinunciabile ed è diventato un nuovo giocatore dei ‘Blues’. Ci sono diversi giocatori nel mirino e nelle ultime ore ha preso quota la possibilità di vedere Insigne in nerazzurro.

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti, intanto, sarebbero in aumento anche le pretendenti per il calciatore di proprietà del Napoli. “C’è un reale interesse dell’Everton per Insigne, dove c’è al momento Rafa Benitez, oltre allo Zenit. È necessario a questo punto avere chiaro quanto l’Inter sia disposta a fare sul serio”, ha dichiarato il giornalista a Sky Sport.

Calciomercato Inter, aumenta la concorrenza per Insigne: Everton e Zenit ci provano

L’Inter ha fatto sapere chiaramente, attraverso messaggi indiretti, di essere sulle tracce di Lorenzo Insigne ma la concorrenza non manca. L’attaccante azzurro ha un contratto in scadenza tra un anno e qualora non si dovesse trovare un accordo con il presidente De Laurentiis allora potrebbe esserci l’addio a sorpresa già in questa sessione di calciomercato, per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. L’Everton potrebbe mettere sul piato anche James Rodriguez: qualora l’affare dovesse andare in porto arriverebbe una beffa sia per l’Inter che segue Insigne che per il Milan che vuole il colombiano.

James Rodriguez guadagna circa 6.5 milioni di euro e questo potrebbe essere un problema, ma sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio per giocare in Italia.