Franck Kessie e Lautaro Martinez hanno subito un infortunio: doppia tegola per Pioli e Inzaghi, ecco tutti i dettagli

Doppia tegola in casa Inter e Milan. I nerazzurri subiscono l’infortunio di Lautaro Martinez, che comunque non era disponibile contro il Genoa per una squalifica. Le sue condizioni saranno comunque valutati in vista del Verona, la seconda giornata di campionato in programma fra due settimane. Per ‘El Toro’ un leggero risentimento al muscolo psoas. Tegola anche per Pioli con l’infortunio di Franck Kessie, ko per circa un mese per uno stiramento al flessore sinistro.