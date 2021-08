Possibile occasione per il Milan dal Real Madrid: offerto Isco, ma gli spagnoli pensano a un clamoroso scambio

Ultime settimane di calciomercato che saranno certamente infuocate. Il Milan dopo aver messo a segno diversi colpi importanti potrebbe fiutare un’occasione anche dalla Spagna. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’ il Real Madrid vorrebbe liberarsi di Isco, che ormai nella rosa di Carlo Ancelotti sembrerebbe non avere più spazio. Inoltre il suo contratto scadrà nel 2022 e dunque questa potrebbe essere l’ultima possibilità per venderlo ed evitare che parta a parametro zero.

Così il fantasista spagnolo, che da tempo interessa alla Juventus, potrebbe essere offerto al Milan. Gli spagnoli valuterebbero Isco intorno ai 15 milioni di euro, e potrebbero proporre ai rossoneri un clamoroso scambio.

Calciomercato Milan, Isco offerto dal Real Madrid: scambio con Romagnoli

Occasione per il Milan dal Real Madrid, ma non senza sacrifici. Infatti il club spagnolo sembrerebbe intenzionato a liberarsi di Isco. Il calciatore spagnolo nel 2022 vedrà scadere il proprio contratto con i ‘Blancos’ e sarebbe fuori dal progetto del club spagnolo. Così per non perderlo a parametro zero il Real potrebbe offrirlo al Milan, beffando così anche la Juventus, interessata al calciatore da tempo.

Il club spagnolo però sembrerebbe intenzionato a proporre uno scambio ai rossoneri con Alessio Romagnoli. Anche il difensore milanista è in scadenza di contratto con i rossoneri, ma sarebbe valutato circa 25 milioni di euro. Dunque vista la differenza di valutazioni il Milan sembrerebbe intenzionato a dire no al Real. Inoltre l’altro ostacolo sarebbe l’ingaggio di Isco pari a 7 milioni, troppo alto al momento per i rossoneri.