Il Tottenham potrebbe cedere Kane prima della fine del calciomercato: il centravanti inglese non è stato convocato per la sfida col City

Si sta disputando in questi minuti la partita tra Tottenham e Manchester City, con Nuno Espirito Santo che ha fatto a meno di Harry Kane. Il centravanti della nazionale inglese non è stato convocato per lo scontro diretto in Premier League. Una decisione che fa discutere vista la situazione del giocatore, finito nel mirino proprio dei Cityzens. Guardiola lo vorrebbe per rinforzare l’attacco dopo la partenza a zero di Sergio Aguero e metterebbe sul piatto 150 milioni di euro. Una cifra che Levy potrebbe anche non accettare. Il patron degli Spurs è un osso duro quando si tratta di cedere i suoi gioielli.

Poi c’è Nuno Espirito Santo, che ha parlato proprio di Kane: “Ha bisogno di lavorare, lo ha fatto oggi e lo farà fin quando non sarà pronto. Non so cosa farà adesso“. Lo scorso maggio, il centravanti aveva chiesto al Tottenham di essere ceduto.