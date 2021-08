Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di livello assoluto: suggestione scambio per l’immediato

Non si ferma il lavoro del Milan in vista della prossima stagione. La società rossonera è sempre al lavoro per arrivare a colpi di livello assoluto per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Una crescita incredibile con il ritorno in Champions League per la compagine rossonera, ora vogliosa di continuare a mettere a segno altri innesti di qualità. I piani di Maldini saranno più chiari a partire dalle prossime ore con la voglia di chiedere immediatamente gli ultimi colpi della sessione estiva di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, svolta per il futuro dell’azzurro | Firma con la Juventus

Calciomercato Milan, Sarabia idea per l’attacco: scambio da urlo

Il Milan vorrebbe rinforzare ulteriormente il reparto offensivo, ma al momento le piste che portano a Ziyech, Ilicic, e Berardi sono sempre molto complicate. L’ultima idea è quella di Sarabia del PSG, che potrebbe lasciare Parigi sulla base di 18-20 milioni di euro. In questo modo Leonardo potrebbe tentare un nuovo affondo per il terzino francese, Theo Hernandez, che è stato accostato nell’ultimo periodo anche alla compagine francese dopo l’arrivo anche di Hakimi sulla fascia destra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pogba via gratis | Principio di accordo

L’offerta potrebbe aggirarsi sui 40 milioni cash più il cartellino dello stesso Sanabria. Il Milan ha fatto intendere che non lascerà partire in questa sessione di calciomercato: soltanto in casa di proposta importante da 70 milioni, potrebbe cambiare tutto.

Il Milan proverà così a chiudere i prossimi affari proprio negli ultimi giorni utili della sessione estiva di calciomercato. La società rossonera vorrebbe ultimare la rosa con gli ultimi ritocchi decisivi per competere anche in campo europeo.