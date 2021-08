Sono diversi i contratti dei giocatori della Juventus che la società vorrebbe rinnovare. Se per Dybala si attende a breve la fumata bianca, dopo la fine del calciomercato dovrebbe arrivare anche la firma di un Nazionale italiano.

La Juventus sta tentando di mettere a segno i colpi di calciomercato necessari a rinforzare la rosa bianconera. In questo momento, a poco più di due settimane dalla chiusura della sessione estiva, le priorità della dirigenza sono quelle di acquistare almeno un centrocampista e di cercare di sistemare la difesa, dopo la partenza di Merih Demiral. Un’altra esigenza della Vecchia Signora è quella di definire un accordo con l’entourage di Paulo Dybala per rinnovare il contratto dell’argentino, in scadenza nel 2022. In tema di prolungamenti, la Juventus sarebbe anche intenzionata a siglare un’estensione con un calciatore che ha trovato nuovi stimoli dopo l’esperienza all’Europeo.

Calciomercato Juventus, svolta per il rinnovo di Bernardeschi

Federico Bernardeschi ha raggiunto la maturità dei ventisette anni e, dopo stagioni travagliate al termine delle quali la sua esperienza in bianconero sembrava prossima al termine, potrebbe tornare utile al progetto Juventus. Con il ritorno sulla panchina di Massimiliano Allegri, il fresco campione d’Europa potrebbe trovare nuovi spazi e una collocazione in campo a seconda delle esigenze, sfruttando le sue caratteristiche da jolly.

I dirigenti della Vecchia Signora, sarebbero pronti, per queste ragioni, a offrire un rinnovo del contratto all’esterno ex viola. L’accordo scadrà nel giugno 2022 e al termine di questa sessione di mercato le parti si incontreranno per prolungarlo. La trattativa non dovrebbe essere troppo complessa, avendo Bernardeschi più volte in passato espresso la volontà di giocarsi le sue carte a Torino.