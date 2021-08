Dopo la grande annata, Dusan Vlahovic ha attirato l’attenzione delle big ed è in arrivo una maxi offerta per la Fiorentina

Dopo la grande annata vissuta con la maglia della Fiorentina, continuano in maniera insistente ad esserci voci in merito al futuro di Dusan Vlahovic. Il calciatore è seguito sia da club importanti di Serie A come Juventus e Inter che dall’estero, e ora potrebbe esserci un assalto beffa per le compagini italiane come Juventus e Inter.

Calciomercato, niente Juventus o Inter per Vlahovic: maxi offerta dell’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’Atletico Madrid avrebbe preparato un’offerta da ben 70 milioni di euro che costringerebbe la Fiorentina a cederlo. I viola hanno sempre dichiarato di volerlo trattenere ma chiaramente per un’offerta così potrebbe cambiare tutto. Non ci sarebbe nulla da fare dunque per Juventus e Inter, che seguono la situazione ma per il costo elevato potrebbero tirarsi fuori dalla lotta per Vlahovic.

L’attaccante serbo ha dimostrato di avere qualità importanti pur essendo un classe 2000, per questo le big vogliono strapparlo in anticipo per vederlo crescere con la propria squadra.