Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre in bilico: il campione portoghese della Juventus potrebbe dire addio, idea Manchester City

Cristiano Ronaldo dovrà prendere una decisione in vista della prossima stagione. Gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi per arrivare alla scelta ufficiale da parte del campione portoghese che dovrà comunicare la sua intenzione alla dirigenza torinese. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” sulle sue tracce ci sarebbe anche il Manchester City, molto interessato a puntellare ancor di più la rosa a disposizione di Pep Guardiola dopo gli acquisti super da parte del PSG. Un duello a distanza per competere ad alti livelli anche in Champions League.

Calciomercato Juventus, Ronaldo pronto all’addio

L’addio di Ronaldo potrebbe arrivare così nei prossimi giorni. Anche il Real Madrid targato Carlo Ancelotti avrebbe chiesto informazioni per un possibile ritorno della stella lusitana con l’allenatore italiano pronto a riabbracciarlo il prima possibile. Con il top club della Premier League il club bianconero potrebbe mettere in atto una maxi operazione con l’aggiunta dell’addio di Ramsey, che libererebbe così anche lo slot da extra comunitario. L’assalto decisivo sarebbe fondamentale per arrivare anche all’attaccante brasiliano, Gabriel Jesus, ormai fuori dal progetto tecnico di Pep Guardiola.

Un’idea suggestiva di mercato per quanto riguarda il futuro di Ronaldo pronto anche a dire addio alla compagine bianconera in vista della prossima stagione. Gli ultimi giorni di agosto saranno decisivi per comprendere la sua scelta con il suo contratto in scadenza nel giugno 2022.