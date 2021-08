Calciomercato Juventus, maxi scambio col Napoli | Colpo Manolas

Il Napoli potrebbe cedere Kostas Manolas in questa sessione di mercato: oltre all’Olympiakos c’è anche la Juventus

Tante le difficoltà che sta affrontando il Napoli sul mercato. Non si riesce a concludere acquisti e/o cessioni importanti, e la squadra resta incompleta. Serve un difensore centrale, a maggior ragione dopo gli addii di Maksimovic e Luperto. E uno dei titolari potrebbe andar via: non Koulibaly, bensì Manolas. La squadra che potrebbe fare un’offerta negli ultimi giorni è la Juventus, che non ha ancora rimpiazzato Demiral, approdato all’Atalanta dopo la cessione di Romero. Il difensore greco di fronte alla giusta offerta potrebbe partire. Quella che, almeno per ora, non è in grado di fare l’Olympiakos.

Juventus, due giocatori per arrivare a Manolas

La squadra che ha mostrato più interesse per Manolas è l’Olympiakos. Il club greco ha già avuto il giocatore in passato, che è poi stato acquistato dalla Roma. Il Napoli chiede circa 15-20 milioni di euro, cifre al momento fuori mercato, col giocatore che percepisce uno stipendio da 4,5 milioni l’anno. La Juventus è in grado di soddisfare le richieste, imbastendo un maxi scambio sulla base di 20 milioni. Raiola lo porterebbe in bianconero con Rugani e Pellegrini che farebbero il percorso inverso.