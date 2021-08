L’addio dal Barcellona si allontana e può sfumare un obiettivo per ben tre club di Serie A: c’è la volontà del calciatore

È un periodo importante per il calciomercato, visto che mancano soltanto due settimane al termine e si lavorerà per provare a portare a compimento tutte le trattative che vanno avanti ormai da due mesi. Diverse situazioni sono ancora in bilico e ora la svolta si avvicina in maniera obbligatoria viste le scadenze.

Anche il futuro di Clemente Lenglet, difensore del Barcellona, resta ancora in bilico e sulle sue tracce ci sono anche diverse squadre di Serie A come Juventus, Inter e Roma. Sono in arrivo novità però riguardo il francese: secondo quanto riportato da Gerard Romero di ‘Rac1’, il difensore centrale non vorrebbe lasciare il Barcellona in questo momento.

Calciomercato, Lenglet vuole restare al Barcellona: niente Serie A

Qualora il Barcellona dovesse accontentare le richieste di Lenglet di restare in ‘Blaugrana’, allora sfumerebbe in maniera definitiva la possibilità di vederlo in Serie A. Juventus e Inter l’hanno seguito già da diverso tempo e nell’ultimo periodo si era inserita anche la Roma, ma vista la situazione i club potrebbero essere costretti a puntare su altri elementi.

Lenglet ha avuto molto spazio l’anno scorso e per questo ora vuole continuare a giocarsi le sue carte direttamente con la maglia del Barcellona.