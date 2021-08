Calciomercato Juventus, svolta Ronaldo-Real | Le parole di Ancelotti

La Juventus attende novità per il futuro di Cristiano Ronaldo. Nuove ipotesi per il futuro del portoghese continuano a circolare: annuncio ufficiale di Carlo Ancelotti

Cristiano Ronaldo e un futuro lontano dalla Juventus, di cui si parla ormai da mesi. Il campione portoghese è stato accostato a più riprese a PSG, Manchester City e Real Madrid, oltre che al Manchester United. Ad oggi, nessuna di queste opportunità è mai decollata in sede di calciomercato, con il calciatore a disposizione di Massimiliano Allegri, in vista dell’inizio della nuova stagione. Nelle ultime ore, però, i rumors d’addio stanno nuovamente circolando con forza. Le parole di Carlo Ancelotti fugano ogni dubbio circa il futuro.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: le parole di Ancelotti

Voci insistenti circolavano circa la volontà di Carlo Ancelotti di riportare Ronaldo al Real Madrid. Ora, tramite il suo profilo Twitter, l’allenatore ha tolto ogni dubbio sulla trattativa, negando il suo coinvolgimento e il ritorno in Spagna: “Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio amore e il mio rispetto. Non ho mai considerato di ingaggiarlo. Guardiamo avanti”. Niente da fare, dunque, per Ronaldo: al momento il suo presente si chiama Juventus.