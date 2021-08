È arrivata l’ufficialità del trasferimento di Kaio Jorge alla Juventus dal Santos: la società bianconera ha diramato un comunicato

Ora è ufficiale. Kaio Jorge è a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus di Allegri. Mancava solo quest’ultimo dettaglio, per un affare che era già stato concluso da tempo in sede di calciomercato. Il gioiello si trasferisce a Torino dal Santos a titolo definitivo, con il tecnico livornese che ha deciso di integrarlo da subito in prima squadra. Di seguito, il comunicato della società bianconera: “Un nuovo talento si unisce alla rosa bianconera. Arriva dal Brasile e nella sua carriera ha costantemente bruciato le tappe: Kaio Jorge è un nuovo giocatore della Juventus”.

Si legge, inoltre, nell’annuncio: “‘L’attaccante brasiliano, classe 2002, arriva a titolo definitivo dal Santos e firma un contratto fino al 30 giugno 2026. Benvenuto Kaio!”.