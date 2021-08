Il futuro di Ronaldo torna a essere in bilico in casa Juventus e il Real Madrid sembrerebbe avere le idee chiare

Si avvicina il termine della sessione estiva di calciomercato mentre tra meno di una settimana ripartirà la Serie A. In casa Juventus però ancora non è sistemata la questione legata al futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese infatti ha il contratto in scadenza nel 2022 ma ancora non si è presa una decisione sul rinnovo o su un eventuale addio.

Negli ultimi giorni si è tornato con insistenza a parlare della possibile partenza del portoghese, con diversi top club in lista. Uno su tutti il Real Madrid, che è da sempre interessato al ritorno di CR7. Questa volta però la società spagnola sembrerebbe avere le idee chiare su cosa fare.

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: Florentino Perez non pensa al ritorno

Sono diversi i top club a farsi avanti quando si parla di un possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Tra questi ovviamente c’è anche il Real Madrid, club dove il portoghese ha vinto tutto e con il quale è rimasto in ottimi rapporti. Questa volta però il ritorno di Ronaldo nei ‘Blancos’ sembrerebbe essere sempre più difficile.

Infatti secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, non sarebbe il Real a cercare il calciatore, bensì sarebbe CR7 a voler tornare a Madrid. Florentino Perez però sembrerebbe non considerare il ritorno del portoghese, poiché avrebbe un solo obiettivo: Kylian Mbappé. Dunque l’ipotesi Real Madrid sembrerebbe essere scartata.