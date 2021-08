Calciomercato Juventus, svolta Locatelli | Chiusura a un passo

Il destino di Manuel Locatelli è sempre più vicino a tingersi di bianconero. Il centrocampista, dopo una lunga trattativa, potrebbe presto diventare un nuovo calciatore della Juventus

La Juventus e Manuel Locatelli, due strade pronte a incrociarsi in sede di calciomercato, per forte volontà bianconera e dopo un’intensa trattativa, durata per settimane. La Vecchia Signora, infatti, ha deciso di puntare in maniera ferma sul centrocampista per svoltare la sua mediana, ma le richieste del Sassuolo hanno rappresentato un ostacolo non facile da superare, anche per la dirigenza bianconera. Negli scorsi giorni, le due società, dopo diversi incontri, sono arrivati a un punto d’incontro con una valutazione di 35 milioni di euro. Ora un’altra novità importante per la chiusura.

Calciomercato Juventus, Locatelli sempre più vicino: nuovo passo importante

Sono ore molto calde per tingere il futuro di Locatelli di bianconero, come riportato da ‘Calciomercato.it’. Il centrocampista, infatti, potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito con obbligo di riscatto. Questo quanto riporta il noto giornalista Luca Bianchin sul suo profilo Twitter. La Vecchia Signora avrebbe quindi ceduto alle richieste del Sassuolo di inserire questa formula, che potrebbe scattare durante la stagione 2021/22. Insomma, ora Locatelli è davvero vicinissimo alla Juventus, in attesa dei prossimi passaggi ufficiali.