Le ultime ore di questo calciomercato estivo potrebbero avere l’Inter come protagonista assoluta. Ecco tutti i dettagli

L’Inter può essere l’assoluta o quasi protagonista delle ultime ore di questo calciomercato estivo. Proprio al rush finale, infatti, i nerazzurri potrebbero dire sì al Paris Saint-Germain per Marcelo Brozovic. Ricordiamo che ai francesi è stato già ceduto Achraf Hakimi per circa 70 milioni di euro bonus inclusi. Il marocchino è stata la prima grande cessione per esigenze di cassa, la seconda come noto Lukaku (al Chelsea per 115 milioni. Siccome spesso e volentieri non c’è due senza tre, ecco quella di Brozovic col quale finora non è stato raggiunto una intesa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022.

La richiesta del croato è di 6 milioni netti, tanto per il club di viale della Liberazione che invece ‘grazie’ al PSG eviterebbe di perderlo a zero iscrivendo al bilancio pure una plusvalenza. Non solo, col Psg potrebbe chiudere lo scambio con Paredes (4 milioni l’anno), così avrebbe immediatamente il sostituto dell’ex Dinamo.

Calciomercato Inter, doppia ‘beffa’ alla Juventus ma Inzaghi non gradisce

Lo scambio Brozovic-Paredes ‘befferebbe’ due volte la Juventus, che notoriamente pregusta il colpo ‘Epic’ a zero ed è molto interessata all’argentino ex Roma. Allo stesso tempo, però, farebbe ‘infuriare’ Simone Inzaghi, estimatore di Brozovic e deciso a confermarlo punto cardine anche della sua Inter.

A.R.